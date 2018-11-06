KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesince düzenlenen 18. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı.

SÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, SÜ İletişim Fakültesinin alanında önde gelen fakülteler arasında yer aldığını söyledi.

Üniversiteyi geliştirme, üretici, aktif, ülkeye faydalı nesiller yetiştirme gayreti içinde olduklarını belirten Şahin, sanatsal faaliyetlerin ülkelerin kalkınması için önemine dikkati çekti.

SÜ'de aynı anda hem tiyatro hem de film festivali düzenlendiğini ifade eden Şahin, "Ülkemizdeki temel sorunlardan birisini Almanlar şöyle dile getiriyor; 'Türk gibi başla, Alman gibi bitir.' Biz hakikaten başlangıcı çok hızlı, net ve seri yaparız ama bu tür işlerin sonunu, devamını genelde getiremeyiz. Bugün bu festivalin 18'incisinin açılışını yapıyoruz. 18 yıl dile kolay, bir gencin yaşıdır." diye konuştu.

Festivale bugüne kadar katkı sağlayanlara teşekkür eden Şahin, "Bu teşekkürün en önemlisini de 18 yıldır bizimle olan sanatçılarımıza ediyorum. Sanatçılarımız, öğrencilerimizin idolleridir, hedefleridir, kutup yıldızlarıdır." dedi.

SÜ iletişim Fakültesinin bugüne kadar Türkiye'nin en prestijli yarışmalarında önemli başarılara imza attığını söyleyen Şahin, böyle etkinliklerin üniversitenin başarısını da yükselteceğini kaydetti.

- "Cahit Berkay'a onur ödülü takdim edilecek"

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender de festivale yurt içi ve yurt dışından 4 bin 300 film başvurusu yapıldığını söyledi.

Bu filmlerin İletişim Fakültesi akademisyenlerince ön elemeye tabi tutulduğunu ve sonuç olarak yaklaşık 60 filmin jüri karşısına çıkmaya hak kazandığını dile getiren Kalender, yarışmacılar ve konuklar için keyifli bir festival olmasını diledi.

Kalender, festivalde akademisyenler, oyuncular, yapımcılar ve yönetmenlerden oluşan önemli bir jüri kadrosunun bulunduğunu, festivalin onur konuğu olan müzisyen Cahit Berkay'a yarın düzenlenecek törenle "onur ödülü" takdim edeceklerini aktardı.

Festivalde jüri üyesi olarak görev alan oyuncular Ayşe Tunaboylu, Mustafa Uzunyılmaz ve Can Kolukısa'ya başarı ödülleri verildi.

Yarışma filmleri 5-10 Kasım tarihleri arasında Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye http://kisacafilmfestivali.com/ internet adresinden ulaşılabilecek.