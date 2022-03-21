Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan fragman ve yayın akışına göre 21 Mart 2022 saat 20.00 da atv ekranlarında olacak.

ATV 21 Mart 2022 ATV Yayın Akışı

06: 20 Yalnız Kurt

08: 00 CANLI İZLE Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Adı Sevgi 2.Bölüm

03: 20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 35 İZLE Yalnız Kurt

Kim Milyoner Olmak İster? Hakkında

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri Atv'de yayınlanan Türk yarışma programı. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmaktadır.

Kim Milyoner Olmak İster?, Salı akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunulmuştur. Daha sonra Selçuk Yöntem, 3 yıl programın sunuculuğunu üstlenmiştir. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yapmıştır.[1] 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.[

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.