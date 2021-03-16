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Bekir amcayı 15 yıllık komşusu leylekler bu yıl da yalnız bırakmadı
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde baharın habercisi olan leylekler, 15 yıldır aynı elektrik direğini yuva yapıyor.
HABERDE İNSAN 16.03.2021, 10:31 16.03.2021, 11:32
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde baharın habercisi olan leylekler, 15 yıldır aynı elektrik direğini yuva yapıyor.
Türkiye’de hava sıcaklıklarının yükseldiği çeşitli bölgelere binlerce kilometrelik uçuşun ardından gelen leyleklerin bazıları ağaçları, bazıları ise elektrik direklerini mesken tutuyor. Gülşehir’in Fatih Mahallesi Nevşehir Caddesi’nde Bekir Çalışkan’a (58) yaklaşık 15 yıldır komşu olan leylekler de evinin yanındaki elektrik direğindeki yuvasına bu yıl da geldi. Leyleklerle komşuluğundan son derece mutlu olduğunu ifade eden Çalışkan, leyleklerin 15 yıldan beri buraya geldiklerini, gelmedikleri zaman ise üzüldüklerini anlattı.