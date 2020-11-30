Uyanış Büyük Selçuklu 10. Bölüm (30 Kasım) HD Tek Parça full İzle - Son Bölüm

Uyanış Büyük Selçuklu TRT'de her pazartesi ekrana geliyor. Dizinin hem aşk hem savaş sahneleri izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki ama Uyanış Büyük Selçuklu'nun 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış: Büyük Selçuklu 10.Bölümde neler olacak?

Yorgos’un Kutsal Emanetleri Kuvel Kalesi’ne kaçırdığını haber alan Sencer, İlteber’in kervanına karışıp emanetleri kurtarmak için Kuvel’e sızmıştı. Batınilerin ihbarıyla Sencer’in içlerine sızdığını öğrenen Andreas elini çabuk tutup adamlarıyla birlikte Sencer’i kalesinde köşeye sıkıştırmayı başarmıştı. Sencer, Kuvel Kalesi’nden nasıl çıkacaktır? Yorgos’un ve Batınilerin birbirleriyle çekişmesine sebep olan Kutsal Emanetleri onların elinden nasıl kurtaracaktır? Kendisini ölümün eşiğine getiren ve Turna’nın ölümcül yara almasına sebep olan Yorgos’tan intikamını almayı başarabilecek midir? Zorlu bir süreç sonunda Kutsal Emanetleri saraya getirmeyi başaracak olan Sencer’i neler beklemektedir?

Öte yandan Seferiye’nin sayıklamaları sonucu Melikşah’ın Başulu’dan bir çocuğu daha olduğuna dair şüpheler edinen Terken, araştırmaları sonucu Başulu’nun mezarına ve sürgün günlerinde saklandığı eve ulaşmış, evde gördüğü beşik Terken’in şüphelerini alevlendirmişti. Terken peşine düştüğü büyük sırrı öğrenebilecek midir? Nizamülmülk devletin selameti adına sakladığı büyük sırrı Terken’den muhafaza edebilecek midir?

Diğer yandan Elçin, Büyük Selçuklu ile Anadolu obaları arasındaki fitneyi körüklemeye çalışan Kasım’ın casusunu yakalamayı başarmıştı. Elçin, casusu saraya getirecektir. Saraya gelen Elçin ile Terken arasında neler yaşanacaktır?

Tüm bunların yanı sıra Hayyam’ın evini yakan oka hacelik işaretini işleyen demirci ustalarını tespit ettirecek olan Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı yakalamak için kıskacı iyice daraltmıştır. Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı deşifre edebilecek midir?

BÖLÜM TEKRARLARI İZLE

Uyanış Büyük Selçuklu 9. bölüm özeti

Yorgos’un Turna’yı kaçırdığı haberini alan Sencer, harekete geçmiş, Yorgos’un yerini bildiğini düşündüğü Şahbender Dukas’ı alıkoymuş ve bu yolla Yorgos’a ulaşmıştır. Ne var ki Yorgos, Sencer’in bu şekilde kendine ulaşacağını tahmin etmiş ve Sencer’e bir tuzak kurmuştur. Sencer bu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Fakat beklenmedik bir şey olmuş, Turna çıkan çatışmada ağır yaralanmıştır. Bu kargaşayı fırsat bilen Yorgos Kutsal Emanetlerle birlikte kaçmayı başarmıştır. Turna kurtulabilecek midir? Sencer, Yorgos’u yakalayabilecek midir? Sencer’in alıkoyduğu herkes tarafından bilinen Şahbender Dukas ölecek midir?

Kutsal Emanetleri arayan Tapar, Ebulkasım’ın tertibiyle bir tuzağa çekilmiştir. Kutsal Emanetlerin peşinden Anadolu istikametine giden Tapar’ın önünü Asi Obaların beyleri keser. Tapar’ın tuzağa çekildiğini öğrenen Elçin, askerleriyle birlikte tuzağa düşen Tapar’a yetişir. Obalı kılığına girmiş Hıristiyanların da olduğu bu tuzaktan Tapar ve Elçin kurtulabilecekler midir?

Seferiye’den boşalan Başhatunluk makamına Terken kurulmuştur. Uzun zamandır arzuladığı bu makama Seferiye’yi hasta ederek kurulan Terken ne gibi faaliyetlere girişecektir? Edindiği bu gücü nasıl kullanacaktır? Bu güçle Nizamülmülk’ü dahi karşısına almaktan çekinmeyecek olan Terken’i nasıl sürprizler beklemektedir?

Başulu yıllardır uzak kaldığı saraya niçin gelecektir? Melikşah yıllardır öldü diye bildiği ve görmediği Başulu’yu tanıyacak mıdır? Büyük sır açığa çıkacak mıdır? Nizamülmülk sırrın ortaya çıkma tehlikesine karşı ne yapacaktır?

Uyanış Büyük Selçuklu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT'nin her pazartesi 20:00'de ekrana gelen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.