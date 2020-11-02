TV'de İlk "Yanımda Kal" Filmi Bu akşam Kanal D'de Canlı İzle 2 Kasım 2020
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral ve Murat Aygen'in olduğu "Yanımda Kal" filmi 2 Kasım 2020 Saat 20.00 da Kanal D'de!
Yanımda Kal
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral ve Murat Aygen'in olduğu "Yanımda Kal" filmi Kanal D'de!
Orijinal adı : Yanımda Kal
Yönetmen : Mustafa Uğur Yağcıoğlu
Türü : Romantik
Konu : Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir’in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir’in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir’in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Emir, Zeynep ile adeta
Yönetmen : Mustafa Uğur Yağcıoğlu
Türü : Romantik
Oyuncular : Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral, Murat Aygen
Konu : Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir’in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir’in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir’in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep’in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır. hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep’in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.