TV8 canlı izle! MasterChef Türkiye Final - 3 Ocak 2021 Pazar

MasterChef Türkiye 2020 - 3 Ocak 134. Bölüm

MasterChef Türkiye 2020'de şampiyon belli oluyor. Kıran kırana geçen 133 bölümün ardından şampiyon bu geceki canlı yayınla belli olacak. Peki Barbaros mu yoksa Serhat mı kupanın sahibi olacak? İşte MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşam ekranlara gelecek olan final bölümünün tanıtımı...

TV8 YAYIN AKIŞI 3 Ocak 2021

06:30 Oynat BakalımSinema

08:15 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram

10:00 Yerli SinemaSinema

12:15 Kırmızı OdaDizi

15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2016Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma

00:15 Doğduğun Ev KaderindirDizi

03:00 Para BendeProgram

04:30 8x8Program

05:45 Bilginiz OlsunProgram

TV8 canlı yayın sayfası ve TV8 frekans bilgileri - TV8 canlı izle



TV8 canlı yayın izlemek ve TV8 frekans bilgilerine ulaşabilmek için ihtiyacınız olan herşey bu sayfada.



TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.



Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.





TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.TV8'i HD kalitedeizlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileriUYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/DIGITURK: Kanal 28D-SMART: Kanal 28KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANALTİVİBU: 29. Kanal