TV8 canlı izle! MasterChef Türkiye Final - 3 Ocak 2021 Pazar
V8'de yayımlanan ve soluksuz izlenen fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımı
MasterChef Türkiye 2020 - 3 Ocak 134. Bölüm
MasterChef Türkiye 2020'de şampiyon belli oluyor. Kıran kırana geçen 133 bölümün ardından şampiyon bu geceki canlı yayınla belli olacak. Peki Barbaros mu yoksa Serhat mı kupanın sahibi olacak? İşte MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşam ekranlara gelecek olan final bölümünün tanıtımı...
TV8 YAYIN AKIŞI 3 Ocak 2021
06:30 Oynat BakalımSinema
08:15 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram
10:00 Yerli SinemaSinema
12:15 Kırmızı OdaDizi
15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2016Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15 Doğduğun Ev KaderindirDizi
03:00 Para BendeProgram
04:30 8x8Program
05:45 Bilginiz OlsunProgram
TV8 canlı yayın sayfası ve TV8 frekans bilgileri - TV8 canlı izle
TV8 canlı yayın izlemek ve TV8 frekans bilgilerine ulaşabilmek için ihtiyacınız olan herşey bu sayfada.
TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.
Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.
TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal