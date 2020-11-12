TV8 canlı izle! MasterChef Türkiye 98. Bölüm 12 Kasım Perşembe
V8'de yayımlanan ve soluksuz izlenen fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımı
MasterChef Türkiye 2020 - 12 Kasım 98. Bölüm Tanıtımı
MasterChef'te heyecan gün geçtikçe artıyor. 12. haftanın ilk 2 eleme adayı belirlenirken 3. eleme adayı bugün belli olacak ve eleme finali sonrası bir yarışmacı daha hayallerine veda edecek. İşte MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünün tanıtımı...
TV8 YAYIN AKIŞI 12 Kasım 2020
06:00Oynat BakalımProgram
07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30Kırmızı OdaDizi
11:30Doğduğun Ev KaderindirDizi
14:15Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma
20:00MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni BölümProgram
02:30Doya Doya ModaYarışma
04:308x8Program
05:15Bilginiz OlsunProgram
TV8 canlı yayın sayfası ve TV8 frekans bilgileri - TV8 canlı izle
TV8 canlı yayın izlemek ve TV8 frekans bilgilerine ulaşabilmek için ihtiyacınız olan herşey bu sayfada.
TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.
Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.
TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal