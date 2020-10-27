TV8 canlı izle! MasterChef Türkiye - 27 Ekim 87. Bölüm Canlı İzle

MasterChef Türkiye 2020 - 27 Ekim 87. Bölümü

MasterChef Türkiye'de 11. haftanın mavi takım kaptanı Özgül oldu. Özgül rakibi olarak kırmızı takım kaptanlığına Tanya'yı getirdi ve iki kaptan takımlarını belirledi. Peki haftanın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, haftanın ilk eleme adayları kimler olacak?

İşte MasterChef Türkiye 2020'nin 27 Ekim Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünü.

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TV8 YAYIN AKIŞI 27 Ekim 2020

06:00 Oynat BakalımProgram

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Oynat BakalımProgram

09:30 MasterChef TürkiyeYarışma

13:00 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma

00:15 Doğduğun Ev KaderindirDizi

02:30 Doya Doya ModaYarışma

04:30 8x8Program

05:15 Bilginiz OlsunProgram

TV8 canlı yayın sayfası ve TV8 frekans bilgileri - TV8 canlı izle



TV8 canlı yayın izlemek ve TV8 frekans bilgilerine ulaşabilmek için ihtiyacınız olan herşey bu sayfada.



TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.



Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.



TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.



TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal