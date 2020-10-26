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TV'de İlk "Annem" filmi bugün Kanal D'de! Canlı İzle 26 Ekim 2020
Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Özge Gürel ve Sercan Badur'un olduğu "Annem" filmi Kanal D'de!
Gündem 26.10.2020, 15:41
Orijinal adı : Annem
Yönetmen : Mustafa Kotan
Yapım Yılı : 2019 – Türkiye
Oyuncular : Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur
Konu : Bir anne kızın hikayesini konu alan “Annem” Tv’de ilk kez bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.
20.00 da KANAL D EKRANLARINDA