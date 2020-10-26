TV'de İlk "Annem" filmi bugün Kanal D'de! Canlı İzle 26 Ekim 2020

Orijinal adı : Annem

Yönetmen : Mustafa Kotan

Yapım Yılı : 2019 – Türkiye

Türü : Dram

Oyuncular : Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur

Konu : Bir anne kızın hikayesini konu alan “Annem” Tv’de ilk kez bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.

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