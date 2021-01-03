TRT1 ve TRT Spor canlı izle! TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 3 Ocak 2021

TRT1 3 Ocak 2021

05:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:15 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)

07:00 Böyle Bitmesin

09:05 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

14:10 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"

16:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu

03:05 Diriliş "Ertuğrul"

05:00 Şehirden Uzakta

05:40.

TRT SPOR 3 OCAK 2021

06:58 İstiklal Marşı

07:00 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTINORDU - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR "

08:40 Süper Lig Özetler



08:50 Takvim Yaprakları08:55 Hava Durumu09:00 Orhan Ayhan'la09:30 Stadyum12:30 Spor Bülteni13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ALTAY "15:30 Spor Haftasonu15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " GİRESUNSPOR - TUZLASPOR A.Ş."18:00 Spor Haftasonu18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR - ADANASPOR A.Ş."21:00 Stadyum00:05 Teknik Analiz02:00 Stadyum05:05 Teknik Analiz06:58 İstiklal Marşı