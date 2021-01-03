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TRT1 ve TRT Spor canlı izle! TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 3 Ocak 2021
TRT 1 televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. TRT 1 ve TRT Spor Canlı yayın akışı 3 Ocak 2021
Gündem 03.01.2021, 17:14
TRT1 3 Ocak 2021
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05:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:15 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
07:00 Böyle Bitmesin
09:05 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"
16:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu
03:05 Diriliş "Ertuğrul"
05:00 Şehirden Uzakta
05:40.
TRT SPOR 3 OCAK 2021
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06:58 İstiklal Marşı
07:00 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTINORDU - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR "
08:40 Süper Lig Özetler
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
12:30 Spor Bülteni
13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ALTAY "
15:30 Spor Haftasonu
15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " GİRESUNSPOR - TUZLASPOR A.Ş."
18:00 Spor Haftasonu
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR - ADANASPOR A.Ş."
21:00 Stadyum
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı