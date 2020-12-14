TRT 1 canlı yayın izle! 14 Aralık Pazartesi TRT 1 yayın akışı ve canlı yayını

Uyanış: Büyük Selçuklu 12.Bölüm Özet

Sencer ve Arslantaş’ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş’ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?

Arslantaş’ın Sencer’i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk’ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah’ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?

Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin’e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye’nin hastalanmasının Terken’in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin’in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?

Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin’i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Öte yandan Hasan Sabbah’ın tüm Selçuklu Devleti’ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah’a engel olmayı başarabilecek midir?

CANLI İZLE

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)



13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar15:45 Acemi Anneler17:15 Seksenler (Altyazılı)19:00 Ana Haber19:55 Doğrusu Ne?20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu00:15 Gönül Dağı03:15 52 Hafta03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar05:40.