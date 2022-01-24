Teşkilat 31. Bölüm (son bölüm) tek parça izle: Teşkilat full izle youtube

Teşkilat 31.Bölüm Özet

Türkiye’nin gaz meselesinde aşama kaydetmesi Yıldırım ve cephesinin yeni bir hamle yapmasına sebep olur. Ekibimiz içerideki köstebeği açığa çıkardığı sırada kendilerini büyük bir siber saldırının ortasında bulacaktır.

Halit kızı ile ilgili gerçeğin peşindedir. Tövbekar, Halit Başkan için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk Halit ve Yıldırım arasındaki geçmişi baştan yazarken, dengeler alt üst olur.

Ankara’da başlayıp Paris’te devam eden operasyon Serdar ve Zehra'nın duygularını sınarken yeni bir saldırı haberi tüm ekibi hatta sevdikleri herkesi tehlikeye atar.

TIKLA CANLI İZLE

TRT'DEN İZLE

TRT 1 ekranda yayınlanan ve Pazar akşamlarına damgasını vuran ‘Teşkilat’, kısa bir aranın ardından merakla beklenen yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımıyla büyük heyecan uyandıran ‘Teşkilat’ın yeni bölümünde ekip Berlin’de yeni bir göreve adım atıyor. Nefes kesen aksiyon sahneleri ve duygu dolu anlarıyla pazar akşamlarının vazgeçilmezi

‘Teşkilat’ın yeni bölümünde de izleyiciyi heyecan dolu bir serüven bekliyor. Kendilerine verilen her görevi kusursuzca yerine getiren ekip Berlin’de heyecan dolu bir maceraya başlıyor.

Tehlikeler ile burun buruna gelen Serdar (Çağlar Ertuğrul) ve Zehra’nın (Deniz Baysal Yurtcu) birbirlerini korumak için gösterdikleri çaba yine ikilinin hayranlarını heyecanlandıracak. ‘Teşkilat’ heyecan dolu yeni bölümüyle 23 Ocak pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…