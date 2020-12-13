Süleyman Soylu 2021 Yılı Bütçesi Konuşması Tamamını izle

Bakanlığımız 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu Sunuşu Tamamını izlemek için TBMM Genel Kurulu Sunuşu Tamamını izlemek için

“OHHHHHHH Paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor OHHHHHHH”

“Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa siviller için başsağlığı dilersiniz. HAYSİYETSİZLER,HAYSİYETSİZLER, HAYSİYETSİZLER! Bu çocukların HESABINI VERECEKSİNİZ!" dedikçe HDP’liler sıralara vursa da “Bizim başımız ağrımaz,ONLARIN SESİNİ KESECEĞİZ!”