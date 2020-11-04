Şeref Sözü Final Bölümü HD Tek Parça izle 4 Kasım Çarşamba

Nihayet eve dönen ve hiç de sıcak karşılanmayan İsra’nın tek terdi oğlunu sağ salim yeniden kucağına alabilmektir. Cihan Adabeyli, oğlunun bulunması için tüm imkanları seferber ederken, büyük bir belirsizliğin pençesindeki İsra, çaresizce Ömer’in bulunmasını beklemektedir. Emsal’in talimatıyla ev halkı da adanın her köşesinde bebeği aramaya koyulur.

Yasemin gözünü karartmış; eve geri dönebilmek, Cihan’la tekrar birlikte olabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Bu kez Metin’in de durduramadığı Yasemin, küçük Ömer’le birlikte liman binasını ateşe verir.

Ömer kurtulabilecek mi? Cihan Adabeyli oğluna yaşatılanların hesabını nasıl soracak? Yasemin’in intikam planı nasıl sonuçlanacak? Tüm yaşananlardan sonra İsra, adada kalabilecek mi?

Şeref Sözü 3. Bölümünde; Cihan, kayıp İsra’yı bulabilmek için herkesi karşısına almaya kararlı! İsra’nın adadan kendi isteğiyle ayrıldığına ihtimal vermeyen Cihan Adabeyli, karısına ve çocuğuna el atmaya kimin cüret ettiğini bulabilmek için adanın altını üstüne getiriyor. Tüm ada halkı seferber olup İsra’yı ararken; İsra ölümle yaşam arasında bir savaş vermektedir. Cihan’ın gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapan Emsal, İsra’yı hayatlarından tümüyle çıkaracak planını uygulamaya koyar. Cihan, İsra’yı bulabilecek mi? İsra’nın akıbeti ne olacak? Cavidan, yaşadığı vicdan azabına dayanamayıp her şeyi itiraf edecek mi? İsra’yı kurtarmaya gelen Mahbube’nin planı ne? Faruk, İsra’yı bulmak için nasıl bir yol deneyecek?

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