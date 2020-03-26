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Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı
Gündem 26.03.2020, 08:08
Sağlık Bakanlığı 14000 (Güvenlik ve Temizlik ve Destek Hizmetleri Personeli) olmak sürekli işçi alacaktır. Başvurular yarından itibaren iskur.esube.gov.tr, Alo 170 ve e- devlet aracılığı İŞKUR İl Müdürlüğüne gelmeden alınmaya başlanacak olup Nevşehir için kontenjan 102 Temizlik, 32 Güvenlik Görevlisi ve 5 Servis Destek elemanı olmak üzere toplam 139 personel olarak belirlenmiştir. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatı doğrultusunda Sağlık Bakanlığı başvuruları sadece online ortamda alınacaktır.