Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı

Sağlık Bakanlığı 14000 (Güvenlik ve Temizlik ve Destek Hizmetleri Personeli) olmak sürekli işçi alacaktır. Başvurular yarından itibaren iskur.esube.gov.tr, Alo 170 ve e- devlet aracılığı İŞKUR İl Müdürlüğüne gelmeden alınmaya başlanacak olup Nevşehir için kontenjan 102 Temizlik, 32 Güvenlik Görevlisi ve 5 Servis Destek elemanı olmak üzere toplam 139 personel olarak belirlenmiştir. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatı doğrultusunda Sağlık Bakanlığı başvuruları sadece online ortamda alınacaktır.

Vatandaşlarımız başvurularını İŞKUR İl Müdürlüğü binasına gelmeden e-şube, e-devlet ve Alo 170 üzerinden bu yapabileceklerdir. Bu kapsamda başvuru işlemleri için vatandaşlarımızın ilgili kanalları kullanmaları önemle duyurulur.



