N11'de 11.11’de Neler Var?
Yılın İndirim Şovu 11.11’de başlıyor!
Hayalindeki otomobile kavuşmaya hazır mısın?
Peki ya milyonlarca üründe büyük indirimlere ne dersin?
1 Kasım’da kuponlarını toplamaya başla, n11’i takipte kal, 11.11’de İndirim Şovda yerini al!
1 Kasım - 10 Kasım
TIK HIZINDA KUPONLAR
1 Kasım’da kuponlarını toplamaya başla, yılın indirimini kaçırma!
Tık hızında kuponlar her gün saat 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00’de n11’de.1 Kasım'ı Bekle
KUPONMATİK
Çarkı çeviren kazanıyor! Her akşam saat 20.00’de mobil uygulamaya uğra, sürpriz kuponları yakala!1 Kasım'ı Bekle
EŞLE KAZAN
1-10 Kasım tarihleri arasında mobil uygulamada oyuna katıl, puanları topla. 11 Kasım’da yapılacak sıralamada en yüksek puanı toplayan ilk 11 kişi arasına gir, kupon kazan!1 Kasım'ı Bekle
LİSTENİ PAYLAŞ, KAZAN KAZANDIR
1-10 Kasım arasında listeni oluştur, arkadaşlarınla paylaş. Hem paylaşan hem de listeyi takip eden kupon kazansın, 11.11’de avantajlı alışverişin keyfi birlikte çıkarılsın!1 Kasım'ı Bekle
LİSTELERİNLE BEĞENİLERİ TOPLA, KUPON KAZAN
TIK HIZINDA MAĞAZA KUPONLARI
1-10 Kasım tarihleri arasında mağazalara özel tık hızında kuponlar seni bekliyor! Kuponları tükenmeden hesabına yükle, beğendiğin ürünü 11 Kasım’da indirimlerle al.1 Kasım'ı Bekle
2 Kasım - 6 Kasım
KUPON SATIŞI
Hafta içi her gün saat 09.30’da dilediğin kuponu al, 11 Kasım’da indirimin keyfini çıkar.2 Kasım'ı Bekle
9 Kasım - 10 Kasım
KUPON SATIŞI
Pazartesi ve Salı günü saat 09.30’da kuponunu al, 11 Kasım’da indirimin keyfini çıkar.9 Kasım'ı Bekle
11 Kasım
YILIN İNDİRİM ŞOVU BAŞLIYOR
Milyonlarca ürün ve favori otomobiller bugüne özel büyük indirimlerle satışta!
1-10 Kasım arasında biriktirdiğin kuponları kullan, sadece 11.11 günü verilecek sürpriz kuponları yakala, çok daha fazla fırsat için n11’den ayrılma.