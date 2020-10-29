N11'de 11.11’de Neler Var?

Hayalindeki otomobile kavuşmaya hazır mısın?

Peki ya milyonlarca üründe büyük indirimlere ne dersin?

1 Kasım’da kuponlarını toplamaya başla, n11’i takipte kal, 11.11’de İndirim Şovda yerini al!

1 Kasım - 10 Kasım

TIK HIZINDA KUPONLAR

1 Kasım’da kuponlarını toplamaya başla, yılın indirimini kaçırma!

Tık hızında kuponlar her gün saat 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00’de n11’de.1 Kasım'ı Bekle

KUPONMATİK

Çarkı çeviren kazanıyor! Her akşam saat 20.00’de mobil uygulamaya uğra, sürpriz kuponları yakala!1 Kasım'ı Bekle

EŞLE KAZAN

1-10 Kasım tarihleri arasında mobil uygulamada oyuna katıl, puanları topla. 11 Kasım’da yapılacak sıralamada en yüksek puanı toplayan ilk 11 kişi arasına gir, kupon kazan!1 Kasım'ı Bekle

LİSTENİ PAYLAŞ, KAZAN KAZANDIR

1-10 Kasım arasında listeni oluştur, arkadaşlarınla paylaş. Hem paylaşan hem de listeyi takip eden kupon kazansın, 11.11’de avantajlı alışverişin keyfi birlikte çıkarılsın!1 Kasım'ı Bekle

LİSTELERİNLE BEĞENİLERİ TOPLA, KUPON KAZAN

1-10 Kasım arasında listenle beğenileri topla. Sıralamada en beğenilen ilk 11 listeden birine sahip ol, kupon kazan!1 Kasım'ı Bekle

TIK HIZINDA MAĞAZA KUPONLARI

1-10 Kasım tarihleri arasında mağazalara özel tık hızında kuponlar seni bekliyor! Kuponları tükenmeden hesabına yükle, beğendiğin ürünü 11 Kasım’da indirimlerle al.1 Kasım'ı Bekle

2 Kasım - 6 Kasım

KUPON SATIŞI

Hafta içi her gün saat 09.30’da dilediğin kuponu al, 11 Kasım’da indirimin keyfini çıkar.2 Kasım'ı Bekle

9 Kasım - 10 Kasım

KUPON SATIŞI

Pazartesi ve Salı günü saat 09.30’da kuponunu al, 11 Kasım’da indirimin keyfini çıkar.9 Kasım'ı Bekle

11 Kasım

YILIN İNDİRİM ŞOVU BAŞLIYOR

Milyonlarca ürün ve favori otomobiller bugüne özel büyük indirimlerle satışta!



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