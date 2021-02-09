Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Şubat 2021 Tek Parça Full HD İzle

Müge Anlı İle Tatlı Sert

16 yaşındaki liseli kız 5 gün sonra bulundu ve ailesine teslim edildi. Biri kocasını diğeri ise karısını arıyor... Şoförlüğünü yaptığı 4 torun sahibi kadını kaçırdı. Kaçıran kişinin karısı canlı yayında... Semiha Hanım eşinin sabahın beşinde kalkıp Sevgi Kıranlı'nın evine kahvaltıya gittiğini hatta eşinin giderken kahvaltılık ve ekmek alıp gittiğini görenlerin olduğunu açıkladı. Davut Bey ise bunların yalan olduğunu belirtti. Davut Bey, eşinin zorla tutulduğuna inandığını dile getirdi. Eşinin içine kapanık bir kadın olduğunu kim ne derse inanacak biri olduğunu söyleyen Davut Bey eşinin giderken terliği ile evden pazara çıkıyorum diye evden çıktığını iddia etti. Cambaz çiftinin ev sahibi yayına bağlandı ve Davut Bey'in yalan söylediğini iddia etti. Kayıp kadını gören kişi canlı yayında. Kadın ve şoförünü gördüğünü hatta fındık tarlalarında çalıştıklarını söyledi

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ATV YAYIN AKIŞI 9 Şubat 2021

08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası Haber

14: 00 Beni Bırakma

16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence



19:00 ATV ANA HABER19:45 Kupa Günlüğü20:45 Fenerbahçe - B. Başakşehir22: 30 Akıncı 6. Bölüm01:30 Kanatsız Kuşlar05:00 Bir Zamanlar Çukurova