Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Şubat 2021 Tek Parça Full HD İzle
ATV'de bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ekrana gelecek. Bu programın hemen ardından atv gün ortası haber yer alacak. İşte merak ettiğiniz 9 Şubat 2021 tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
Müge Anlı İle Tatlı Sert
16 yaşındaki liseli kız 5 gün sonra bulundu ve ailesine teslim edildi. Biri kocasını diğeri ise karısını arıyor... Şoförlüğünü yaptığı 4 torun sahibi kadını kaçırdı. Kaçıran kişinin karısı canlı yayında... Semiha Hanım eşinin sabahın beşinde kalkıp Sevgi Kıranlı'nın evine kahvaltıya gittiğini hatta eşinin giderken kahvaltılık ve ekmek alıp gittiğini görenlerin olduğunu açıkladı. Davut Bey ise bunların yalan olduğunu belirtti. Davut Bey, eşinin zorla tutulduğuna inandığını dile getirdi. Eşinin içine kapanık bir kadın olduğunu kim ne derse inanacak biri olduğunu söyleyen Davut Bey eşinin giderken terliği ile evden pazara çıkıyorum diye evden çıktığını iddia etti. Cambaz çiftinin ev sahibi yayına bağlandı ve Davut Bey'in yalan söylediğini iddia etti. Kayıp kadını gören kişi canlı yayında. Kadın ve şoförünü gördüğünü hatta fındık tarlalarında çalıştıklarını söyledi
ATV YAYIN AKIŞI 9 Şubat 2021
08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası Haber
14: 00 Beni Bırakma
16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Fenerbahçe - B. Başakşehir
22: 30 Akıncı 6. Bölüm
01:30 Kanatsız Kuşlar
05:00 Bir Zamanlar Çukurova