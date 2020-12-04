Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Aralık 2020 Canlı İzle

En büyük engel sevgisizliktir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Müge Anlı: ''Birleşmiş Milletler 1992 yılında bu günü dünya engelliler günü ilan etti. Engelli bireylerin her vatandaş gibi iyi bir eğitim almaya, iş hayatına katılmaya, bir yerden bir yere sorunsuzca ulaşmaya yani hayatın tam da içinde olmaya hakları var...'' 3 çocuk babası Mustafa Özbay Isparta'daki köyünde yalnız yaşıyordu. Mustafa Bey 1 haftadır kayıp Jandarma ve Afad günlerdir en son görüldüğü bölgeyi arıyor... Kaybolduktan sonra köydeki evinde battaniyesi de kaybolan üç çocuk babası Mustafa Özbay'a ne oldu? 57 yaşındaki Mustafa Bey'in çocukları canlı yayında... Mustafa Özbay'ın yayına bağlanan arkadaşı Mehmet Akdemir, o gün birlikte çay içip mirasla ilgili sohbet ettiklerini söyledi. Emine Doğan'ın bitmeyen tarla davası... 8 kardeş 80 dönüm tarlayı paylaşamamıştı, Emine Hanım orta yolu bulmaya karar verdi. Peki 80 dönümlük araziyi paylaşma kararına Mustafa Bey ne diyor? Kardeşler kura çekimini kabul etti mi? Kerem Durur'un mahalle komşuları konuştu. Ne biliyorlar, ne duydular? Nereden nasıl kaybolduğunun tek bir yanıtı olmayan Kerem Durur'la ilgili santral mahallesinde araştırmalara devam ediliyor. Antalya Kepez'de eski santral mahallesinde Kerem Durur'un gelini Suna Durur canlı yayına katıldı. Suna Hanım bu mahallede üç yıl ikamet ettiğini söyledi. Suna Hanım, Resime Dönmez'in bahsettiği evi ve Cuma pazarını bulmaya çalıştı.