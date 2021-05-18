Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Mayıs 2021 Tek Parça Full HD Canlı İzle

Yayının ardından teyzesini arayan 19 yaşındaki Yakup 1,5 ay sonra bulundu. Annesi bir buçuk ay sonra canlı yayında sesini duydu... Sevgi izi sayesinde İstanbul'da iki ayrı kayıp çocuk bulundu. Lütfiye ve Nezen'den sonra bir kadın daha... Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşından çarpıcı iddia. Rıdvan Bey, Ahmet Bey'in sıkıntılı olarak cezaevinde gezdiğini, derdin ne diye sorunca kendisinin tepki gösterip sen kimsin bana bu soruyu soruyorsun dediğini aktardı. Ahmet Taşkın ile arkadaşlığı ilerleyince ben bir cahillik yaptım, vurdum öldürdüm dediğini iddia eden Rıdvan Bey, Ahmet Bey'in benim geçim kaynağım bu dediğini belirtti. Rıdvan Bey, Ahmet Bey ile dostluğu ilerleyince kendisinin böyle bir itirafta bulunduğunu dile getirip kendisinin vicdanı el vermediği için arayıp programda açıkladığını söyledi. Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşı ile kardeşi canlı yayında... Müge Anlı, Ahmet Taşkın ile görüşme ayarlamak için bakanlıktan onay beklediklerini söyledikten sonra Ahmet Taşkın'ın mektup yolladığını, mektuba yarın ulaşılabileceğini belirtti. Dilek Hanım, Rıdvan Bey'i şahsen tanımadığını ama abisi Nezen olayından içeri girdiğinde abisi ile Rıdvan Bey'in kavga ettiğini, Rıdvan Bey'in siz mi öldürdünüz bu çocuğu diye abisinin üzerine yürüdüğünü anlattı. Rıdvan Bey yalan olduğunu öne sürerken Dilek Hanım, Rıdvan Bey'in Köpekçi Kemal ve saydığı kişilerle ve Nurullah Bey ile zaten tanıştığını belirtti. İtirafta bulunmak için neden bu kadar bekledi? Eski kocası kimden, neden korkuyor?