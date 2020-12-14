Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Aralık 2020 Tek Parça Full HD İzle

Sevgi İzi ailesi büyümeye sevdiklerimiz güvende kalmaya devam ediyor. 46 yaşındaki engelli vatandaş 12 Aralık Cumartesi günü Antalta'daki evinden çıkıp kaybolmuştu. Kolundaki Sevgi İzi sayesinde bulundu ve ailesine teslim edildi. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen 4 ay önce kaçarak evlenmişti 18 yaşındaki Ece Çiçek, yaşı küçük olduğu için beklemesini istemişti ailesi ama evlenmek için can attığı eşi sadece 4 ay sonra canını aldı. Evinde 4 Aralık akşamı işlenen korkunç cinayet göz göre gelmişti. Annesine gelinlikli fotoğrafını yollamış akşamına ise ölüm haberi gelmişti. Tartıştık öldürdüm diyen eşi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 Aralık'ta görme ve işitmeli engeli olan Emine'yi yaşı küçük diye ailesi vermek istememişti. 28 yaşındaki Muhammet Elçin ile söz yapmışlardı. Sözlendiği gencin getirdiği baklavadan herkes uykuya daldı. 16 yaşındaki engelli Emine Elbüken, sözlendiği kişi tarafından kaçırıldı. Emine'nin ablası canlı yayında. Kardeşi Medeni, eski eşini cinayetle suçlamıştı. Medeni Durur'un eski eşi Kerem Durur'u öldürüp dolapta mı sakladı? Kerem Durur'la ilgili iddialar… 14 çocuk babası adama kim, ne yaptı? 16 yaşındaki Emine bulundu ve koruma altına alındı.

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Müge Anlı İle Tatlı Sert Önceki Bölümde Yaşananlar...

Evcil hayvanlarımız yuvalarına kavuşturuluyor... Can dostlarımız için önemli bir misyonu üstlendi Pati Buldular. Araştırmacı - gazeteci Müge Anlı'nın kayıp evcil hayvanlarımızın bulunması için oluşturduğu Patil Buldular projesi kapsamında 486 kayıp can dostumuz yuvalarına kavuşturuldu. Mardin Kızıltepe'de yaşayan evli ve 8 çocuk babası Rıdvan Bey daha önce Batman'da çalıştığı ve 15 gün önce Mardin'e geldiğini kaybolmadan bazı alışverişler yaptığı bir araç ve dükkân aldığı öğrenildi. Rıdvan Bey'in kardeşi ağabeyini arkadaşı Fehmi'den şüphelendiklerini polisin Fehmi'nin oğlunun da bu işin içinde olduğunu düşündüğünü ortaya attı. Bursa'da evinden ayrılıp bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki Rabia nerede? Rabia annesinin seslenişine kayıtsız kalamadı. İki günün sonunda Bursa'daki evlerine giderken Yalova'da bulunduğu taksiden alındı ve çocuk şubeye getirildi. 16 yaşındaki Rabia annesine teslim edildi ve evine geri döndü. Bir gün önce ki kayıp başvurusu. Babalarına ulaşamadılar mı? 27 Kasım Cuma günü kayıplara karışan Mustafa Özbay bir gün önce ağabeyi Mehmet Özbay'la buluşup araç satışından kendilerine düşen parayı paylaşmışlardı. Mustafa Özbay kendi payına düşen 45 Bin Lirayı kızına verdiği, ağabeyinin de otelde kaldığı öğrenildi. Mehmet Özbay neden o gün otelde kaldı? Günlerdir hiçbir izine rastlanamayan damadı Mustafa Özbay için büyük üzüntü yaşayan Yüksel Çilli konuştu. Mustafa Özbay'ın cinayete kurban gittiğini düşündüğünü söyledi. Gizli tanık ''banyodaki kandan'' söz etti. Antalya polisi ''o evde'' arama yaptı... Kerem Durur o evde mi öldürüldü? Medeni Durur'un taşınmasının ardından yeni bir kiracının yaşamaya başladığı daireye gelen olay yeri inceleme ekipleri Kerem Durur'a ait bir iz bulmaya çalıştı. Evin tamamında mor ışık kullanılarak özellikle banyoda kan izi arandı...