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Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 6 Kasım Cuma Müge Anlı'da yaşananlar. Hemen İzle
Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirliyor
Gündem 06.11.2020, 16:04
Kastamonu'dan Çorum'a evlenme hayaliyle gitti, Hasan Ayıcı evlenme vaadiyle dolandırıldığını iddia ediyor. Kendisinden 17 yaş küçük kadınla evlenmek istedi, evlilik hayaliyle 76 Bin Lirasını kaptırdı. 22 yaşındaki Seren'le ilgili ise canlı yayına çok sayıda telefonlar gelmeye başladı.
Zeliha ve Cevdet Uysal'ın kaybında 12. Gün. İddialarda adı geçen dayı canlı yayında! Canlı yayına katılan dayı kayıp olduğu bilgisinin nereden geldiğini sorguluyor. O gün Uysal çiftiyle saat kaçta neredeydiler? Kadir Bey, kardeşinin kaybına çok inanamadığını ve akıl erdiremediğinden bahsetti. Müge Anlı ise köyde böyle kayıpların daha önce olup olmadığını sorguladı.