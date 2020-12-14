Menajerimi Ara 16. Bölüm (13 Aralık) HD Tek Parça İzle - Menajerimi Ara 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

16. Bölüm Özeti; Geçmişten gelen bir sebepten dolayı Serkan’la karşı karşıya gelen Kıraç, kendini ünlü bir çiftin ilişki krizinin ortasında bulur. Leyla’nın ajansa sürpriz ziyareti ise Dicle’yi çok zor durumda bırakır. Annesinin verdiği tavsiyeye uyarak Emir’le buluşan Dicle, kendisiyle ilgili bir sürprizle karşılaşır. Özel hayatı ve iş hayatı giderek karmaşıklaşan Feris ise bunun sonucundan kaçamaz. Serkan, Kıraç’ın içine düştüğü krizden faydalanmak için harekete geçer. Dicle, Barış’a karşı yeni duygular keşfederken, ikisinin de bir sonraki adımları merak konusu olur.

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15. Bölüm Konusu;

Dicle’nin, Serkan’ın teklifine cevabı merakla beklenirken, Feris’in yapacağı hamle hem ajans hem de Dicle için yeni bir dönüm noktası olur. Feris, oyuncusu Hülya’nın sette yaşadığı krizi çözmeye çalışırken onu bekleyen büyük tehlikeyi herkesten önce fark eder. Kıraç, hem şarkıcı hem de oyuncu olan Murat Dalkılıç’ı ünlü bir yönetmenin filminde oynatabilmek için akıllara gelmeyecek ilginç bir yol dener. Peride’nin ajanstaki muhbiri bulmak için oynadığı oyun hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Çınar ise kendisini ailesinin yaptığı sürprizin ortasında bulur. Dicle, Barış’la yaşadığı yüzleşme de yeni bir gerçekle sarsılır. Hakkında çıkan sansasyonel haberler taşları yerinden oynatırken Dicle’yi evde büyük bir sürpriz beklemektedir. Serkan ve Kıraç, artık herkes için geri dönülmez bir savaşın içindedir.