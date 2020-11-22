Menajerimi Ara 13. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

Star’ın beğeniyle izlenen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden yüksek tempolu bir tanıtım yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; ‘Menajerimi Ara’ya ikinci kez konuk olarak hayranlarını sevindiren İrem Derici, yeni bölümde telefonunun hacklenmesiyle kendini büyük bir çıkmazın içinde bulacak.

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı ‘Menajerimi Ara’ heyecanlı bir bölümle daha izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde, telefonundaki fotoğraflarla kendisine şantaj yapılan İrem Derici, soluğu menajeri Feris’in ofisinde alacak. Derici, Dicle’yle beraber suç duyurusunda bulunmak için gittikleri savcılıkta magazincilere yakalanmamak için bir maceranın içine giriyor. Öte yandan; Çınar, Ece’den Pınar Deniz’in yeni menajerinin Serkan olduğunu öğrenmesiyle büyük şok yaşıyor. Barış ve Emir’in arasında her geçen gün artan gerginlikten iyice şüphelenmeye başlayan Feris ise ikilinin arasındaki iplerin gerilmesinin sebebinin Dicle olduğunu öğreniyor.

Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

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12. Bölüm Konusu;

Geçmişten gelen sürpriz misafir Serkan Tahtacı’nın dönüşü ajansta büyük bir etki yaratır. Ego ajans menajerleri, oyuncu Pınar Deniz’i ajansa kazandırmak için zorlu bir mücadelenin içine girerler. Ancak menajerlerin yapacakları hamleler, yollarının ünlü bir sanatçı ile kesiştiği bu zorlu mücadeleyi büyük bir çıkmaza sürükleyecektir. Barış, Beren’den ayrılıp, Dicle için büyük bir adım atmaya karar verir. Bu durum Beren’i bir sonraki hamlesi için harekete geçirirken, Barış’ın Emir ve Dicle arasında yaşananlara şahit olması her şeyi daha karmaşık bir hale getirir. Kıraç, Dicle’nin sakladığı gerçeği öğrenirken, Ego ajans menajerleri kendilerini bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.

Yayın Günü:8 Kasım Pazar Yayın Saati:20.00 /

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.