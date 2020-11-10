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Masumlar Apartmanı 9. Bölüm (10 Kasım 2020) saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Masumlar Apartmanı 6.Bölüm saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TRT1 yayın akışına göre Masumlar Apartmanı'nın başlama saati 20.00 gözüküyor.
Gündem 10.11.2020, 23:13 10.11.2020, 23:42
Masumlar Apartmanı 6.Bölüm saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TRT1 yayın akışına göre Masumlar Apartmanı'nın başlama saati 20.00 gözüküyor. İlk bir saat önceki bölümünün gösterildiği dizinin yeni bölümü saar 21.00 itibari ile başlayıp, 23:40 arasında bitiyor.
Masumlar Apartmanı 9.Bölümde Neler Olacak?
Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han’ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır. Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar. Gülben’in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker. İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci’yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez. Kendini kısmen de olsa İnci’ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.