Masumlar Apartmanı 12. Son Bölüm Tekrarı HD Tek Parça full İzle Youtube

Masumlar Apartmanı 12.Bölümde Neler Olacak?

Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe’ nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir. Han’ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci’yle aralarındaki bağ kuvvetlenir. Han Gülben’in Esat’a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar. Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Yayınlanan her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı'nın Gülben'in Esra'yı ittiği 12. bölüm fragmanı gündeme bomba gibi düştü. Masumlar Apartmanı Esra öldü mü? Masumlar Apartmanı Gülben Esra'yı öldürüyor mu?

Masumlar Apartmanı dizisi takipçileri bu akşam yayınlanacak 12. bölümü sabırsızlıkla bekliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanında Gülben'in Esra'yı camdan itmesi gündeme oturdu. Masumlar Apartmanı Esra öldü mü? Masumlar Apartmanı Gülben Esra'yı öldürüyor mu?

MASUMLAR APARTMANI ESRA ÖLÜYOR MU?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Masumlar Apartmanı'nda Merve Dizdar, obsesif kompulsif bozukluk davranışları sergileyen Gülben karakterini canlandırıyor. Gülben'in Esat'a duyduğu karşılıksız takıntılı aşk, birkaç bölümün ana konusu haline gelmişti. Yeni bölüm fragmanında Esra ile tartışan Gülben'in Esra'yı camdan ittirmesi "Masumlar Apartmanı Esra öldü mü?" sorusunu gündeme getirdi. Masumlar Apartmanı Esra diziden ayrılıyor mu? Gülben Esrayı öldürüyor mu? Merak edilen tüm soruların cevabı Masumlar Apartmanı 12. bölümde.