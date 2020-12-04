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MasterChef Türkiye 113. Bölüm 3 Aralık Perşembe İzle. MasterChef Türkiye 114. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

TV8'de yayımlanan ve soluksuz izlenen fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam tv8'de

Gündem 04.12.2020, 00:33 04.12.2020, 00:35
MasterChef Türkiye 113. Bölüm 3 Aralık Perşembe İzle. MasterChef Türkiye 114. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
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MasterChef Türkiye 2020 - 3 Aralık 113. Bölüm Tanıtımı

MasterChef Türkiye'de 16. haftanın takımları belirlendi ve haftanın ödül oyunu oynandı. Şimdi sıra hayati öneme sahip dokunulmazlık oyunlarında. Mavi ve kırmızı takım bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için tezgaha geçiyor. İşte MasterChef Türkiye 2020'nin Cuma akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümünün tanıtımı...

MasterChef Türkiye 114. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

YAYIN AKIŞI 3 ARALIK 2020

06:00 Oynat BakalımProgram

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Kırmızı OdaDizi

11:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi

14:15 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni BölümProgram

02:30 Doya Doya ModaYarışma

04:30 8x8Program

05:15 Bilginiz OlsunProgram

TV8 canlı yayın sayfası ve TV8 frekans bilgileri - TV8 canlı izle

TV8 canlı yayın izlemek ve TV8 frekans bilgilerine ulaşabilmek için ihtiyacınız olan herşey bu sayfada.

TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.

Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.

TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal

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Yorumlar (1)
esin nihat alçin 9 saat önce
seflerimizi cok seviyor begeniyoruz tam egitmen hocalar seflerde genc seflerde harika yemekletr yaptılar ogreniyorlar her gece izliyoruz biz eylendiriyorlar mehmet sef ve arkadasları süper harikalar selemler basarılar dileriz herkeze barborosa sseş selamlar samsun alacamlı esimin hemseresi ben bafralıyım samsunun yemekleri bafranın yemekleri harikadır cok lezetlı yemekler yaparlar keza alacam yakakent deniz kenarı sahil türizime acık bir yer tebrikler cok basarılısınız yolunuz acık ve daim olsun rabbim sırtınızı yere getirmesin amin saglıklı günler dilereiz selem ve saygılar
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