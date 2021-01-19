Maraşlı 2. Bölüm Tek Parça Full HD İzle - ATV

Maraşlı 2.Bölüm

Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?

Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.

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“Yaşamak ve yaşatmak için!”

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

Sırlarla dolu Türel ailesinin sahip oldukları güç nelere yol açabilir?

Yapımını ''Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı merakla beklenen "Maraşlı" dizisi Pazartesi günü atv'de başlıyor.

Eski asker Maraşlı'nın, tehlikeli bir olaya şahit olan Mahur'un hayatını kurtarması ve ailesine dahil olmayasıyla başlayacak olan serüvende, Mahur Türel'in sırlarla dolu ailesi dikkatleri çekecek. Mahur'un, saygın bir iş adamı olan babası Aziz Türel'i usta oyuncu Kerem Atabeyoğlu, üvey annesi Firuzan'ı ise Rojda Demirer canlandırıyor. Mahur'un birbirlerinden oldukça farklı karakterlere sahip olan ağabeyleri Necati'yi Serhat Kılıç, İlhan'a da Cemil Büyükdöğerli hayat veriyor. İlhan'ın eşi Dilşad karakterini Melis İşiten'in canlandırdığı dizide, Türel ailesinin her bölüm ortaya çıkan sırları izleyenleri ters köşeye yatıracak.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği "Maraşlı" 11 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak!