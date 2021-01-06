Kuruluş Osman yeni bölüm bugün var mı, yok mu? ATV 6 Ocak 2021 Yayın Akışı

ATV 6 Ocak 2021 Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman 41. Bölüm

23:40 Hercai

ATV 6 Ocak 2021 tarihli yayın akışına göre bu akşam Kuruluş Osman yeni bölüm var.

Kuruluş Osman 41. Bölüm

"Obada tek bir hain kalmayacak!" Yeni dönem başlıyor Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır. Dündar Bey ipin ucunda Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Göktuğ'un cezası ne olacak?

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?