Kırmızı Oda 14. Bölüm HD Tek Parça full Youtube'dan İzle!

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Kırmızı Oda 14. Bölüm - Doktor Hanım, Aynur'a Bayram'ı rahat bırakması için Aynur'u uyardı.
Gündem 05.12.2020, 00:29
Doktor Hanım, Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) şiddetine karşı durabilen büyük oğlu Yiğit'i kaybettiği günü anlatan Selvi'nin (Sema Keçik) acısına ortak olur.
Berna (Sevinç Erbulak), eşiyle boşandıktan sonra kızı Esra'da (Elif Ceren Balıkçı) ortaya çıkan yeme bozuklukları nedeniyle Doktor Deniz'in kapısını çalarken; Aynur, oğlu Bayram'ı sevdiği kızdan vazgeçirmek için Doktor Hanım'la görüştürür.
KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya Tülin Özen Burak Sevinç Meriç Aral Halit Özgür Sarı Gülçin Kültür Şahin Sezin Bozacı