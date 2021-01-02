Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm bugün var mı? ATV Yayın Akışı - 2 Ocak 2021

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı bölümü ile perşembe akşamı yayına geldiği için kendi günü olan cumartesi günü yayına gelmeyecek.

atv, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması

"Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümü ile çok özel konuklarıyla ekranlarda oldu

2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu.

Hepimizin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken, yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirdiler

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 20.00'de atv'de! yayınlandı

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