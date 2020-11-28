Kim Milyoner Olmak İster? 28 Kasım 2020 ATV'den Canlı İzle!

Kim Milyoner Olmak İster? 2011 tarihinden beri Atv'de yayımlanan yarışma programı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmaktadır.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programı Cumartesi akşamları saat 20.00'de izleyicileriyle buluşmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Daha sonra Selçuk Yöntem 3 yıl programın sunuculuğunu üstlendi. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yaptı. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 YTL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1.000.000 TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGASINI VURAN SORULAR

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Sorular ve ödülleri

12. Soru - 1.000.000 TL

11. Soru - 250.000 TL

10. Soru - 125.000 TL

9. Soru - 60.000 TL

8. Soru - 30.000 TL

7. Soru - 15.000 TL - (Baraj)

6. Soru - 7500 TL

5. Soru - 5000 TL

4. Soru - 3000 TL

3. Soru - 2000 TL

2. Soru - 1000 TL - (Baraj)

1. Soru - 500 TL

Genel Hikaye

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

(Daha önce başvuru yapan adaylar başvurularını yenileyebilirler)