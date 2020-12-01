Hekimoğlu 27. bölüm (1 Aralık) HD Tek Parça full İzle

On gündür uyuyamayan bir hastanın iyileşmesi için karaciğer nakline ihtiyacı vardır. Naklin gerçekleşmesi için Hekimoğlu kendine has bir yol seçer. Bu yol, Zeynep’le aralarında gerilim yaşanmasına neden olur. Ama bu kadarla kalmaz…

Hekimoğlu’nun ganyan bayisinde karşılaştığı diğer hastaya yakınlığı ise İpek’in dikkatini çeker. Doktorlardan ilgi bekleyen bu kadın hastanın varlığı Hekimoğlu ve İpek’i karşı karşıya getirir.

Hekimoğlu iki hastayı da kurtarabilecek mi? İpek’le aralarındaki gerilim sadece işle mi alakalı? Mehmet Ali’ye kızgın olan Zeynep, olanların acısını Emre’den mi çıkaracak? Orhan’la Hekimoğlu’nun ev arkadaşlığı yürüyecek mi?

Hekimoğlu, yıllar önce kaybettiği bir vakayla aynı semptomları gösteren hastanın peşine düşer. Ne var ki peşine düştüğü aslında İpek’in hastasıdır. Bir yandan hastanenin düzenlediği yardım balosundaki İpek’i oyalarken, bir yandan da hastalığın nedenini bulmak için riskli yolları dener. Hastanın durumunu tehlikeye atması onu İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Diğer yandan Zeynep ve Mehmet Ali arasında gerilim tırmanır. Zeynep’le aynı vaka üzerine makale yazan Mehmet Ali’nin, makaleyi Zeynep’ten izinsiz yayımlaması ikiliyi arkadaşlıklarını sorgulama noktasına getirir.

Hekimoğlu bu defa hastayı kurtarabilecek mi? İpek kendi hastasını alan Hekimoğlu’na ne tepki verecek? Zeynep ve Mehmet Ali’nin arkadaşlığı sonlanacak mı?

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Kanal D’nin beğeniyle izlenen dizisi Hekimoğlu’nun 1 Aralık Salı akşamı yayınlanacak 27’nci bölümünün konuk oyuncusu Ece Dizdar olacak.

Dizdar, dizide çevresinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta eden ve öyle görünmek isteyen Munchausen sendromundan muzdarip bir karakteri canlandıracak. Başarılı oyuncunun, dizide Timuçin Esen’in canlandırdığı Ateş Hekimoğlu ile karşılaşması şimdiden merak uyandırdı.

Ece Dizdar, son olarak yönetmen Ümit Ünal’ın yeni filmi ‘Aşk, Büyü, vs.’ ile dikkatleri üzerine çekmiş ve 39. İstanbul Film Festivali’nde filmin başrollerini paylaştığı Selen Uçer’le birlikte ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanmıştı.

Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği Hekimoğlu, 1 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…