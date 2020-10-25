Gönül Dağı 2. Bölüm HD Tek Parça Full İzle - 24 Ekim 2020

Gönül Dağı 2.Bölüm Özet

Dilek’in yıllar sonra kasabaya dönüşüyle Taner’in dünyası tamamen değişmiştir. Onun gönlünü kazanabilmek için beş haftası olduğunu bilen Taner, bu sefer onun gidişine izin vermemeye kararlıdır. Ancak Dilek henüz kimsenin bilmediği birtakım sırların ağırlığından dolayı işleri erkenden bitirip kasabadan gitmek istemektedir. Taner için çocukluk aşkına kavuşma umudu gitgide sönerken Gönül Dağı imdadına yetişecektir. Taner, Dilek’le beraber Gönül Dağı’nın esrarengiz tarafına doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun sonunda her ikisini de büyük bir sürpriz beklemektedir…



Öte tarafta Selami’nin düğünü bütün ülkenin konuştuğu bir dalgaya dönüşmüştür. Öyle ki Muammer ve Hüseyin oğullarının birbirleriyle görüştüğünü anlamıştır. İki aile arasındaki tansiyon artınca devreye Ciritçi Abdullah girecektir. Muammer ve Hüseyin sonunda barışabilecek midir?



Ramazan aşkından ölüp bittiği Asuman’ın gönlünü kazanmanın yolunu bulmuştur. İnce ince işlediği planı uygulamaya koyduğunda ise hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşacaktır.

TEKRARI İZLE

GÖNÜL DAĞI 3.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Gönül Dağı 1.Bölüm Özet

Bozkırın ikliminde aşklar naif ve güzel, kavuşmalar ise çetin ve neredeyse imkansızdır. Bundan en fazla nasibini alan ise Taner’dir. Çocukluk aşkı Dilek’in kasabadan ayrılışının üstünden yıllar geçmiş olsa da onu unutamamıştır. Bir gün ona kavuşabilmenin ümidiyle yaşayan Taner’in en büyük hayallerinden biri de yaptığı uçağı dünyaya tanıtmaktır.

Taner, amcaoğulları Veysel ve Ramazan’la birlikte ‘Altmış altı’ adını verdikleri uçaklarını bitirme aşamasına gelmişlerdir. Yakın zamanda başvurdukları havacılık şirketi Taner’e ulaşır ve üç gün sonra yaptıkları uçağı görmeye geleceklerini söyler. Bu haber amcaoğullarını çok sevindirir, ancak bir problemleri vardır. Uçağın testi sırasında motor yanmıştır ve havacılık şirketi gelene kadar yeni bir motor bulmaları gerekmektedir. Üstelik Gönül Dağı’ndan düşen taşlar da kasabanın yolunu kapatmıştır. Tüm bu gelişmeler Taner ve amcaoğullarının işlerini daha zorlaştırır. Sunum günü gelip çattığında yıllardır üzerinde çalıştıkları uçağı gösterebilecekler midir?



Aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiği Gönül Dağı’nda masal gerçeğe dönüşecek ve Dilek umulmadık bir anda Taner’in karşısına çıkacaktır.





Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

Gönül Dağı GENEL HİKAYE

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

Yayin Tarihi: Her Cumartesi - 20.00