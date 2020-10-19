Fox TV haftalık yayın akışı 19 - 25 Ekim 2020
Fox TV haftalık yayın akışı 19 - 25 Ekim 2020 FOX Yayın Akışı'nı takip et. FOX Ana Haber saat kaçta başlıyor? Çalar Saat yayın saati. Her Yerde Sen'in yeni bölümü ne zaman? Yaparsın Aşkım hangi gün? Efsane Aile'nin yeni bölümü saat kaçta? The Taste Türkiye'nin yayın saati kaç? Hayat Sensin yayın saati. Dünya Avucunuzda hangi gün? Öğrenmek için hemen tıkla!
19 Ekim 2020
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 YASAK ELMA YENİ BÖLÜM
00.00 BARAJ
02.30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.45 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
20 Ekim 2020
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 BARAJ YENİ BÖLÜM
00.15 ÇOCUKLUK
03.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.30 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
21 Ekim 2020
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM
00.15 ÖĞRETMEN
02.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.30 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
22 Ekim 2020
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
00.15 ÇOCUKLUK
02.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.30 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
23 Ekim 2020
07.00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ YENİ BÖLÜM
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜM
23.45 ÖĞRETMEN
02.15 ZÜMRÜDÜANKA
04.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
24 Ekim 2020
08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA YENİ BÖLÜM
12.15 DOSTUMUN DÜNYASI YENİ BÖLÜM
13.00 KAMERA ARKASI YENİ BÖLÜM
13.45 ÇOCUKLUK
17.00 YASAK ELMA
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI
20.00 ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM
00.15 YASAK ELMA
02.45 BARAJ
05.00 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
25 Ekim 2020
08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 MUCİZE DOKTOR
13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI
15.30 ÇOCUKLUK
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI
20.00 ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM
00.15 ÇOCUKLUK
03.00 YASAK ELMA
05.30 ŞEVKAT YERİMDAR