Son Dakika

Fox TV haftalık yayın akışı 19 - 25 Ekim 2020

Fox TV haftalık yayın akışı 19 - 25 Ekim 2020 FOX Yayın Akışı'nı takip et. FOX Ana Haber saat kaçta başlıyor? Çalar Saat yayın saati. Her Yerde Sen'in yeni bölümü ne zaman? Yaparsın Aşkım hangi gün? Efsane Aile'nin yeni bölümü saat kaçta? The Taste Türkiye'nin yayın saati kaç? Hayat Sensin yayın saati. Dünya Avucunuzda hangi gün? Öğrenmek için hemen tıkla!

Gündem 19.10.2020, 09:24 19.10.2020, 09:24
Fox TV haftalık yayın akışı 19 - 25 Ekim 2020
banner230

19 Ekim 2020

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI 

10.45  ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 YASAK ELMA YENİ BÖLÜM
00.00 BARAJ
02.30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.45 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

20 Ekim 2020

08.00  İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 BARAJ YENİ BÖLÜM
00.15 ÇOCUKLUK
03.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.30 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

21 Ekim 2020

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM
00.15 ÖĞRETMEN
02.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.30 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

22 Ekim 2020

08.00  İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM
00.15 ÇOCUKLUK
02.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.30 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

23 Ekim 2020

07.00  FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ YENİ BÖLÜM
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜM
23.45 ÖĞRETMEN
02.15 ZÜMRÜDÜANKA
04.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR 

24 Ekim 2020

08.30  İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA YENİ BÖLÜM
12.15 DOSTUMUN DÜNYASI YENİ BÖLÜM
13.00 KAMERA ARKASI YENİ BÖLÜM
13.45 ÇOCUKLUK
17.00 YASAK ELMA
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI
20.00 ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM
00.15 YASAK ELMA
02.45 BARAJ
05.00 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

25 Ekim 2020

08.30  İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 MUCİZE DOKTOR
13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI
15.30 ÇOCUKLUK
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI
20.00 ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM
00.15 ÇOCUKLUK
03.00 YASAK ELMA
05.30 ŞEVKAT YERİMDAR  

Yorumlar (1)
Mehmet öztürk 3 ay önce
Verdiğiniz haber yalansız tarafsız yetmez mi
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
banner287
banner269
banner297

Gelişmelerden Haberdar Olun

@