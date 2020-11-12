12 Kasım 2020 Perşembe Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Mucize Doktor Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Hepsi Benim İlk Bölüm yer alacak. İşte merak ettiğiniz 12 Kasım 2020 Perşembe tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.

Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 12 Kasım 2020 Perşembe

08.00 ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 DOSTUMUN DÜNYASI

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM

23.55 HEPSİ BENİM İLK BÖLÜM

01.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

03.30 TEMİZLİK BENİM İŞİM

04.30 KADIN

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

20.00 MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM

Temize çıkacağını öğrenen Ali yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Ama İsmet’in gitmediğini öğrenince bütün hevesi kursağında kalır. Bir de üstüne İsmet’in neler çevirdiğini anlayan Demir, Açelya ve Güneş, Ali’yi bu işe bir son vermesi için sıkıştırmaya başlarlar. Diğer taraftan bir hasta ailesinin şüpheli tavırları Ferman’ı ekstrem önlemler almaya iter ve Ferda, Ali’nin yardımıyla Adil’i ameliyatlara döndürmeye uğraşır. Vakalar süratle finallerine tırmanır ve sırlar birbiri ardına ortaya çıkarken herkes aslında tek bir sorunun cevabını aramaktadır: İnsan özünde iyi midir, kötü mü? Yoksa hepimizin içinde ikisinden de biraz var mıdır?

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

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