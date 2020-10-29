Esra Erol’da bugün 29 Ekim 2020 HD Youtube'den Canlı İzle

Esra Erol'da bugün...

Sibel Hanım eşinin çocuğunu 5 aydır kendisinden kaçırdığını savcılığa suç duyurunda bulunduğunu telefonlarını engellediğini ulaşamadığını anlattı. Eski eşinin kendi yaşantısını uygun bulmadığını o yüzden çocuğunu vermediğini söyledi.

Eski eşinin de çocuğa bakacak durumda olmadığını o yüzden bakıcıya verdiğini maddi durumunun da iyi olmadığını kendisine söylediğini iddia etti. Sibel, 9 aylık bebeğini hiç tanımadığı taksiciye verdiğini itiraf etti! Sibel, 9 aylık bebeğini para karşılığı satmaya kalktığı doğru mu?

Emir ve Selda Gündüz çifti kızlarının 16 yaşında olduğunu 19 Ekim tarihinde Kayseri’den kaybolduğunu belirttiler. Selda Hanım kızının akşam yemeğinden sonra kızının yarın arkadaşı Ezgi’ye kahvaltıya gitmek için izin istediğini sabah 09.00’da evden çıktığını Ezgi ile aynı mahallede oturduklarını ve eski komşularının kızı olduğunu bir daha eve dönmediğini belirtti. Ezgi giderken kıyafet ve telefonunu aldığını ama para gibi kıymetli bir şey almadığını söyledi.

16 yaşındaki Çisem ile ilgili herkesi şok edecek gelişme ne? Hiç görmediği annesini araya Buse, kendisini büyüten annesiyle yayına katıldı. Buse biyolojik anne ve babasını aradığını ama kendisini büyüten Ayşe Filiz’i asla bırakmayacağını söyledi.

Ayşe Filiz 38 yıllık evli olduklarını evlat almak için 3 yıl sırada beklediğini doğurmadığı çocuğa annelik yapmak için çok heyecanlandığını evlatlık aldığı Buse’nin ismini bile değiştirmediğini kendisinde bu hakkı görmediğini ifade etti.

Buse annesini bulacak mı? Recep Bey, 10 yıllık karısı Rahime’nin çocukları Yusuf’u da alıp gittiğini bu evlilikten 2 çocuğu olduğunu Uşak’ın köyünde yaşadığını söyledi. Recep Bey eşinin 13 Haziran tarihinde eşinin ortadan kaybolduğunu ifade ederken eşinin sosyal medyadan tanıştığı biri ile gittiğini sözlerine ekledi. Rahime ve 4 yaşındaki çocukları Yusuf nerede? Mustafa Bey’in karısı Sevil’in Sefer Coşkun ile birlikte 1 yaşındaki çocuğunu da alarak kaçtı!

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