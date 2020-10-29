Esra Erol’da bugün 29 Ekim 2020 HD Youtube'den Canlı İzle
Esra Erol’da bugün 29 Ekim 2020 HD Youtube'den Canlı İzle
Esra Erol'da bugün...
Sibel Hanım eşinin çocuğunu 5 aydır kendisinden kaçırdığını savcılığa suç duyurunda bulunduğunu telefonlarını engellediğini ulaşamadığını anlattı. Eski eşinin kendi yaşantısını uygun bulmadığını o yüzden çocuğunu vermediğini söyledi.
Eski eşinin de çocuğa bakacak durumda olmadığını o yüzden bakıcıya verdiğini maddi durumunun da iyi olmadığını kendisine söylediğini iddia etti. Sibel, 9 aylık bebeğini hiç tanımadığı taksiciye verdiğini itiraf etti! Sibel, 9 aylık bebeğini para karşılığı satmaya kalktığı doğru mu?
16 yaşındaki Çisem ile ilgili herkesi şok edecek gelişme ne? Hiç görmediği annesini araya Buse, kendisini büyüten annesiyle yayına katıldı. Buse biyolojik anne ve babasını aradığını ama kendisini büyüten Ayşe Filiz’i asla bırakmayacağını söyledi.
Ayşe Filiz 38 yıllık evli olduklarını evlat almak için 3 yıl sırada beklediğini doğurmadığı çocuğa annelik yapmak için çok heyecanlandığını evlatlık aldığı Buse’nin ismini bile değiştirmediğini kendisinde bu hakkı görmediğini ifade etti.
Buse annesini bulacak mı? Recep Bey, 10 yıllık karısı Rahime’nin çocukları Yusuf’u da alıp gittiğini bu evlilikten 2 çocuğu olduğunu Uşak’ın köyünde yaşadığını söyledi. Recep Bey eşinin 13 Haziran tarihinde eşinin ortadan kaybolduğunu ifade ederken eşinin sosyal medyadan tanıştığı biri ile gittiğini sözlerine ekledi. Rahime ve 4 yaşındaki çocukları Yusuf nerede? Mustafa Bey’in karısı Sevil’in Sefer Coşkun ile birlikte 1 yaşındaki çocuğunu da alarak kaçtı!