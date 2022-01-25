Esra Erol'da 25 Ocak 2022 Salı Canlı İzle

Esra Erol'da bugün...

Esra Erol Kahramanmaraş'tan gelen Şaban Bey'in 18 Ocak tarihinde eşi Burcu Hanım'ın ayakkabı almaya gidiyorum diye evden çıktığını bir daha haber olmadığını söyledi.

Şaban Bey eşi ile beraber Tik Tok'a girdiklerini, beraber videolar çektiklerini, canlı yayın açtıklarını, takipçilerle sohbet ettiklerini, espri muhabbet olduğunu, takipçilerin de nerelisiniz tarzı sorular sorduğunu, zamanla insanın karşıdaki insana alıştığını dile getirdi. Burcu Hanım, evi terk etmeyi çok düşündüğünü ama eşinin Tik Tok dolayısı ile kendisinin çok üzerine geldiğini, imalarda bulunduğunu, en son evden kaçmak zorunda kaldığını, biri için kaçmadığını, 13 senedir evli olduğunu eşi ile de hep tartıştığını, bunu Tik Tok'a bağlamasına çok sinirlendiğini söyledi. Esra Erol, Selahattin Yıldız'ın Çanakkale'den geldiğini, 6 yıllık hayat arkadaşı Hatice Hanım'ın evden kaçtığını, papağanı da götürdüğünü söyledi.

Selahattin Bey, kendisini en çok üzenin eşinin papağanını götürmesi olduğunu, papağanının adının Paşa olduğunu, 2 yıldır ona baktığını, eşinin Murat isimli kişi için evden kaçtığını, eşinin Murat Bey ile sosyal medyada tanıştığını söyledi. Hasan Bey, Fatma Hanım'ın sonuna kadar yalan söylediğini, yeğeni evliyken Fatma Hanım'ı üzerine geldiğini dile getirince Asiye Hanım, adamsa sahneye gelmelerini istedi. Fatma Hanım bu arayan adamın da ilk karısını bıraktığını, onun da yuva yıktığını onun yuvası mı olduğunu sordu. Hasan Bey kendisinin boşandığını sonra evlendiğini, yeğeninin evli olduğunun bilindiğini belirtip basit olunmamasını istedi. Esra Erol, Ali Bey'in evli olduğunu da cezaevine girecek olduğunu da bildiğini vurguladı. Hasan Bey yeğeninin torunu olduğu haberini şimdi duyduğunu iddia etti. Ayça, eşinin birileri ile yazıştığını gördüğünü, 15 yaşındaki zihinsel engelli kızı taciz ettiğini gördüğünü, eşinin kendisine şiddet gösterdiğini, eşinin annesinin de kendisini dövüp sokağa attığını, kimsesi olmadığı için Yusuf'u aradığını, kendi rızası ile Yusuf'un yanına geldiğini, sevdiğini, eşinden de boşanmak istediğini söyledi. Esra Erol bu konu ile ilgili aile bakanlığının inceleme yapması gerektiğini, asıl mevzunun çocuk nerede olmalı sorusu olduğunu söyledi.

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Esra Erol'da Hakkında

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!