Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışında EDHO detayı!
ATV 16 Şubat 2021 tarihli yayın akışına göre bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm Saat 20:00 da...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz182. Bölüm fragmanı
"Benim hayatımın bedeli bu..."
Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.
Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.
ATV YAYIN AKIŞI 16 Şubat 2021
08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası Haber
14: 00 Beni Bırakma
16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence
19:00 ATV ANA HABER
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. Bölüm
23: 45 Hercai Tekrar
02:45 Kanatsız Kuşlar
ATV 16 Şubat 2021 tarihli yayın akışına göre bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm Saat 20:00 da...