Doğduğun Ev Kaderindir 22. bölüm Tek Parça Full HD İzle - Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı izle

Doğduğun Ev Kaderindir 22. Bölüm Zeynep’in eski acıları Mehdi’nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıkar.

Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için zor bir seçim yapması gerekir. Mehdi’nin Barış paranoyası arttıkça Zeynep’in hayatına müdahil olabilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. Bu konudaki en büyük destekçisi yine Sakine olacaktır. Barış ve Nermin’in ise Mehdi konusundaki endişeleri büyür. Mehdi’nin alacağı sürpriz karar tüm ev halkını etkileyecektir. Cemile ve Nuh yeni hayatlarına başlamaya çalışırken Müjgan da bir süre Erzurum’a gitmeyi düşünür. Bu sırada Mehdi’nin Bayram’ı kendi evine getirişi ile gerilim artar. Zeynep işi için canla başla çalışırken Bulgaristan’da görülecek davanın tarihi de gelip çatmıştır. Ancak bu durum Mehdi’nin büyüyen kıskançlığıyla baş etmesini zorlaştırır. Tüm bunlar olurken Burhan’ın atacağı adımla hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı izle

“GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ” İNSAN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ? “Doğduğun ev kaderinmiş. Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş” Gerçek bir hayat hikayesi! Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.