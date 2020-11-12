Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme tek parça full izle 12 Kasım Show TV Canlı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 62. Bölümünde Evlatlık verdiği çocuğunu arayan ve 21 yıldır kendisini göremeyen Fatma Hanım için haber geldi. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yayını ses getirdi ve Kader'in ailesi anneye ulaştı! Durmuş Kesek, Tahire Hanım ve 3 çocuğunu arıyor. Durmuş Bey eşinin patronu ile birlikte kaçtığını ve çocuklarını bulmak istediğini söyledi. 126 gündür kayıp olan Mehmet Yanar'ın kendisinden haber alınan son gününde neler yaptığını ev arkadaşı Kürşat Bey anlattı. 30 yaşında 2 çocuk annesi Gülsüm Hanım'ın cesedi evinin 120 metre uzağında boğulmuş halde bulundu. Baba Hüseyin Sakal ve Anne Hanife Sakal kızlarını kayınpederi ve kayınbiraderinin öldürdüklerinden şüpheleniyor.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 61. Bölümünde 30 yaşında 2 çocuk annesi Gülsüm Hanım'ın cesedi evinin 120 metre uzağında boğulmuş halde bulundu. Baba Hüseyin Sakal ve Anne Hanife Sakal kızlarını kayınpederi ve kayınbiraderinin öldürdüklerinden şüpheleniyor. 126 gündür kayıp olan Mehmet Yanar'ın kendisinden haber alınan son gününde neler yaptığını ev arkadaşı Kürşat Bey anlattı. Durmuş Kesek, Tahire Hanım ve 3 çocuğunu arıyor. Durmuş Bey eşinin patronu ile birlikte kaçtığını ve çocuklarını bulmak istediğini söyledi. Evlatlık verdiği çocuğunu arayan ve 21 yıldır kendisini göremeyen Fatma Hanım için haber geldi. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yayını ses getirdi ve Kader'in ailesi anneye ulaştı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 60. Bölümünde; İş görüşmesi için gittiği otelin 5. Katından düşerek hayatını kaybeden Gamze'nin son görüntüleri Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yayınlandı. Canlı yayına bağlanan bir görgü tanığı Gamze'nin düştüğü kısmın otel odası değil de ortak balkon olduğunu söyledi. Adana otogarına indikten sonra ortadan kaybolan Mehmet Yanar'ı aramak için ablası ve yeğeni, Didem Arslan'a başvurdu. Kardeşi, Yanar'ın kaybolmasında borçlarının etkili olabileceğini ifade etti.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 59. Bölümünde; Mehmet Bey'in kendisi tarafından dolandırıldığını iddia eden hiç kimseyi tanımaması stüdyoda komik anlara yol açtı. 17 yaşındaki Gamze Açar'ın şüpheli ölümünde otel yöneticisi Serkan Bey canlı yayında açıklamalarda bulundu. Uygunsuz görüntüleri çekilen Fadime Baysal'ın kardeşi Emine Baysal canlı yayında açıklamarda bulundu. İş görüşmesi için gittiği otelde 5. kattan düşerek ölen 17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümünün arkasında nasıl şüpheler bulunuyor?

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GENEL TANITIM

İyiliğin gücünü gösterecek program "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

Yıllarca Türkiye siyasetinin nabzını tutan ödül rekortmeni Didem Arslan Yılmaz artık halkın nabzını tutuyor, insanların yaşamına dokunuyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanacak programla; faili meçhul cinayetler, yıllarca gün yüzü görmemiş sırlar, izleyicilerden gelen ipuçlarından yola çıkılarak canlı yayında çözülüyor.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"yle birçok sosyal sorumluluk projesi hayat buluyor. Kadın, erkek, çocuk demeden ihtiyaç sahibi herkese yönelik projeler vatandaşlardan gelen desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sesini duyurmak isteyen tüm dernek ve kurumlar da bu programda kendine yer buluyor.

'Sesimi duyan yok mu?' diyenlerin sesi olacak Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türk televizyonlarına yepyeni bir soluk getirecek; kederler sevince, karamsarlık umuda dönüşecek!