Çukur Son Bölüm İzle - Çukur dizisi 102. Bölüm 'Sansürsüz' 9 Kasım Pazartesi

Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak. Çağatay’ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak. Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço’ya büyük bir görev verecek. Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay’ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.

Cumali, Efsun'un karşında!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 7.11 izlenme oranı (rating), 16.37 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, ABC1 20+'da 7.07 izlenme oranı (rating), 15.21 izlenme payı (share), AB'de 5.86 izlenme oranı (rating), 13.19 izlenme payı (share) elde etti.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler seyircileri ekran başına kilitledi. Heyecanın eksik olmadığı sürükleyici bölümde Cumali Karaca'dan, İdris Koçovalı'nın ölümüne sebep olanlardan birinin Efsun olduğunu öğrendi. Gerilimin doruğa ulaştığı final sahnesinde Cumali silahını Efsun'a doğrulttu.

CUMALİ VARTOLU'YU ÇUKUR'DAN KOVDU!

Çağatay Erdenet'in geri dönüşü Yamaç'ın çözmesi gereken yeni sorunları da beraberinde getirdi. Diğer tarafta Fidan meselesinde Yamaç'ın Çukur'a yardım etmesi Koçovalı kardeşler arasında geri dönülmez bir kavganın fitilini ateşledi. Her şeyi öğrenen Cumali soluğu Vartolu'nun yanında aldı. İki kardeş arasında ipler kopma noktasına geldi. Cumali Salih'i Çukur'dan kovdu. Bu sırada Aliço'nun anlattığı hikayeyi dinleyen Sultan, Yamaç ve İdris hakkındaki gerçeği öğrendi.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

CANLI İZLE

-

BÖLÜM TEKRARLARINI İZLE