Çukur 4. Sezon 8. Bölüm (100. Bölüm) HD Tek Parça full izle 26 Ekim Pazartesi

Cengiz’in hamlesiyle ailesinin tehlikede olduğunu gören Yamaç, Cengiz’i bile şaşırtacak bir hamle yapacak. Vartolu ve Yamaç hem Cengiz’le baş etmek hem de Çukur’u korumak için harekete geçmek üzereyken sürpriz bir haberle bütün planları değişecek. Karaca’nın Azer’in ölümü hakkında söyleyeceği şeyler Koçovalı evinde bütün dengeleri alt üst edecek. Çukur halkı kendilerinden biri zarar görünce bir kez daha kenetlenecek. Yamaç ve Vartolu’yla birlikte nefes kesecek bir aksiyona giren gençler, Çukurlu olmanın ne demek olduğunu duygu dolu anlarla hatırlayacak. Yamaç, Cengiz’in görevini de yerine getirdikten sonra eski bir düşmanıyla yeniden bir araya gelmek zorunda kalacak.

Fenomen dizi Çukur'dan 100. Bölüm kutlaması!

Show TV’de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’ başarılarına yenisini ekledi. Pazartesi akşamlarına hem reytinglerde hem de sosyal medyada damga vuran dizinin bu Pazartesi günü 100. bölümü Show TV’de izleyicisiyle buluşacak. Çukur ekibi yayın öncesi 100 bölümlük başarısını sette kutladı.

Çukur, üç sezon boyunca gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Tam olarak 3 sene önce 23 Ekim 2017’de ilk bölümü yayınlanan, dördüncü sezonuyla da başarısını sürdüren dizinin ekibi 100. bölümünü sette pasta keserek kutladı.

Sosyal medyada tanıtımlarının, karakter videolarının geniş hayran kitlesiyle izlenme rekorları kırdığı dizinin 100. bölüm için ayrıca Koçovalı kardeşleri canlandıran Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili’nin dizinin aksiyon yönetmeni ve Kemal karakteriyle tanınan Uğur Yıldıran’ın sorularıyla hep beraber sohbet ettikleri özel bir video çekimi yapıldı. Özel video 100. bölüm öncesinde dizinin hesaplarından paylaşılacak.

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