Çukur 4. Sezon 7. Bölüm (99. Bölüm) izle 19 Ekim 2020

Çukur'un 99. Bölümünde neler olacak?

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Arık’ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yaratırken Cengiz Yamaç’tan bunun sorumlularını isteyecek.

Yamaç, Çukur’u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur’u bulacak. Yamaç Cumali’yi aklamak için Arık’ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim’in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç’a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç’ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç’ın Nedim’in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera nefesleri kesecek.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam ekrana gelen bölümünde Arık Böke'nin ölümü büyük ses getirdi. Aksiyonun hız kesmediği bölümde Arık'ın adamları Çukur'u basınca Cumali bunun hesabını sormak için harekete geçti. İkilinin karşılaşmasında mücadele sert geçerken Arık'ın kışkırtmalarına dayanamayan Cumali en sonunda tetiği çekti. Nefes kesen teke tek mücadelenin finalinde Arık Böke Erdenet karakterini canlandıran Barış Arduç diziye veda etti.