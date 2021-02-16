Çukur 116. Bölüm (15 Şubat) HD Tek Parça Full İzle - Son Bölüm

Çukur'un 116. Bölümünde neler olacak?

Yamaç, mahalledeki sokaklarda geçmişini ararken şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak.

Bir süre etrafında olup bitenleri anlamaya çalıştıktan sonra Cumali’nin karşısına çıktığında onun da çok değişmiş olduğunu görecek. İki kardeş hasret giderirken ayrı geçirdikleri yıllarda yaşadıkları şeyler merak konusu olacak. Yamaç’ın geri döndüğünü duyan Kulkan, Efsun kozunu kullanmak için harekete geçecek. Amca’nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark da belirgin bir şekilde görülecek. Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler herkesi şaşırtacak. Yamaç ve Amca’nın ilk karşılaşması merakla beklenecek.

Çukur'un çehresi değişiyor!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'da yaşanan değişimler herkesi şoke etti. Kulkan tarafından kaçırılan ve türlü işkencelere maruz kalan Yamaç, uzun bir süre sonra Çukur'a geri döndüğünde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Mahallede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı görülürken, bu değişim izleyenleri de şaşkınlığa uğrattı. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı heyecan dolu bölüm sosyal medyada da gündem oldu.

SOSYAL MEDYA ÇUKUR'U KONUŞTUÇukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 6.90 izlenme oranı (rating), 13.58 izlenme payı (share), AB'de 5.58 izlenme oranı (rating), 11.47 izlenme payı (share), Total’de 7.57 izlenme oranı (rating), 15.16 izlenme payı (share) elde etti. #hazırmısınız etiketi Twitter Türkiye'de 8 saat 55 dakika, dünyada ise 3 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. İlgiyle izlenen bölüm #çukur etiketiyle de Twitter Türkiye'de 9 saat 15 dakika, dünyada 3 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Yaşadığı değişimle dikkat çeken ve oyunculuğuyla büyük beğeni kazanan Aras Bulut İynemli hem Türkiye hem dünya gündeminde uzun süre konuşuldu.

VARTOLU YENİDEN ÇUKUR'DA

Bir süredir Afganistan'da olan Vartolu, İstanbul'a döndü. Kendisini İstanbul'da Cumali Amca karşılarken, ikisi birlikte Çukur'un yolunu tuttu. Amcasıyla birlikte eve dönen Vartolu, Medet ve Saadet ile hasret giderdi. Vartolu, Cumali Amca ile Cumali'yi de bir araya getirerek tanıştırdı.

CUMALİ, CUMALİ AMCA İLE TANIŞIYOR!

YAMAÇ UZUN BİR SÜRE İŞKENCE GÖRDÜ

Yamaç'ı kaçıran Kulkan, küçük bir zindanda çok uzun bir süre ona işkence uyguladı. Yamaç'a kim olduğunu unutturmak isteyen Kulkan, kan donduran yöntemler uyguladı. Yamaç artık bu işkencelere dayanamayacak noktaya gelip benliğini unutmaya başladığında, Kulkan ve adamları zindandan ayrıldı. Zindanından çıkan Yamaç'a ise köylüler el uzattı. Yamaç, köyde çobanlık yaparak, köylülerin verdiği yemeklerle hayatını sürdürmeye başladı. Kim olduğunun artık farkında olmayan Yamaç'a yardım ise Aliço ve Emmi'den geldi.

Geçen uzun süre zarfında her yerde Yamaç'ı arayan Aliço ve Emmi, arayışlarının sonunda Yamaç'ı bulmayı başardılar. Adını söyleyemeyen Yamaç, kim olduğunu hatırladı. Yamaç, Aliço ve Emmi yaşadıkları zorlu süreçten sonra İstanbul'a, Çukur'una dönmek için yola çıktı.

''BUNDAN SONRA SENİN ADIN BÖCEK''

''BENİM ADIM YAMAÇ!''

EFSUN ZOR DURUMDA

Yamaç'ın bütün hayatı yerle bir olurken, Efsun da uzun süredir zor bir hayatın içindeydi. Bir gazinoda şarkı söylerken görülen Efsun'un hayatı tamamen değişmişti. Bir adamın elinde olan Efsun, gazinoda sahneye çıkıyordu. Bu süreçte Efsun'un kızı da dünyaya gelmişti. Gazinodan çıktıktan sonra hemen kızına koşan Efsun, birlikte geçirebildikleri kısıtlı zamanı değerlendirirken, süresi bitince yanındaki adamlar tarafından bodruma kapatıldı. Efsun'un içinde bulunduğu bu durum izleyenleri de derinden etkiledi.