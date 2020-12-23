ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! EDHO 177. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!
Alpaslan’dan hayat kurtaran hamle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. Bölüm izle yeni bölüm izle
Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. Aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir. Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşer. Ve Evinde onu yakalayıp boğarak öldürür. Rafetin tipinden niye çaldığını anlatır yalnız nafile
Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılanların faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın yok edilmesini isteyen Hamdi Korkmaz, Avni'yi zorlar. Avni ekibi ile kimsesizlerin mekanını basar ama nafile
Avni son dakikada bir isim verilirken vurulur ve ölür haydaaa dedirten yeni bölümü izlemek için tıklayınız..