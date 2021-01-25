ATV canlı izle! Atv yayın akışı - 25 Ocak 2021 Pazartesi

25 Ocak 2021 Pazartesi ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ekrana gelecek. Bu programın hemen ardından atv gün ortası haber yer alacak. İşte merak ettiğiniz 25 Ocak 2021 Pazartesi tarihli ATV yayın akışı ve detayları.

ATV YAYIN AKIŞI 25 Ocak 2021

08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası Haber

14: 00 Beni Bırakma

16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence

19:00 ATV ANA HABER

20:00 Maraşlı 3. Bölüm

22:30 Maraşlı 3. Bölüm Tekrar

01:30 Kanatsız Kuşlar

05:00 Bir Zamanlar Çukurova

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Maraşlı 3. Bölüm fragmanı

"Zeliş'im Mahur'u çok sevdi."

Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir? Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi? Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi? Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır?

Son BölümSavaş başlıyor18.01.2021 Pazartesi