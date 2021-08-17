Aşkın Tarifi 10. bölüm izle tek parça! Aşkın Tarifi 11.Bölüm Tanıtımı

Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi öneriyor ve ona ortaklık teklifinde bulunuyor! Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini de değiştiriyor.

Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişiyi açığa çıkarınca Fırat'ın hem Naz hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına geliyor. Fırat bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Naz ile Fırat'ın birlikte olabilmesi için hala bir umut var mıdır?

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AŞKIN TARİFİ 10. BÖLÜM İZLE

Çekimler sırasında elinde pasta ile gelen Cem Davran, İdil Sivritepe ve Elif Melda Yılmaz, iyi ki doğdun şarkısıyla güzel oyuncuya mumları söndürttü. En güzel doğum gününü kutladığını söyleyen Arıtürk; “Bu sene benim için çok özel ve güzel bir yıl oldu. En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm diyebilirim. İyi ki varsınız, sizleri iyi ki tanıdım. Bu kadar kısa zamanda aile gibi olduk. Çok teşekkür ederim” dedi.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı yapıyor.

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Aşkın Tarifi yeni bölümleri ile her Pazartesi Kanal D’de...

HİKAYE:

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?