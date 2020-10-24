Arka Sokaklar Son Bölüm 562. Bölüm HD Tek Parça Full İzle

Tunç’un tutukluluk günleri devam etmektedir. Diğer taraftan onu korumakla görevli Dursun’un öldürülmesi Tunç’u iyice bunalıma sokar. Ekibimiz ifşa olan Coşkun’un peşindedir. Çoşkun’da Mesut’u, Tunç’la tehdit ederek İstanbul’a sokamadıkları malların sevkiyatını yaptırır. Mesut malı indirdikleri depoda, malı alanları tek tek muhbiri vasıtasıyla ihbar eder ve eşzamanlı baskınlarla satışa çıkan mallar toplanır. Özcan, Mesut’a iyice bilenir ve Tunç’u ne pahasına olursa olsun öldüreceğini söyler. Uyuşturucu sevkiyatını yapanın bir polis olduğu haberi emniyette yayılır. Bunu yapanın Mesut olduğunu öğrenen Rıza Baba’nın ne yapacağı merak konusu olur.

Diğer taraftan, ekibimiz başka bir olayla daha başa çıkmak zorundadır. Osman ve Kübra çocuk sahibi olmak için her yolu denemiş fakat, sonuç alamamış genç bir çifttir. Son çare olarak Şevki Bey’den medet umarak kapısını çalarlar. Şevki, Kübra’yı görür görmez kıza ilaçlı su içirip bayıltır ve tecavüz eder. Kübra olayı kabus şeklinde uykusunda hatırlar; ama, Osman onu şeytani vesveseler diyerek ikna eder. Ertesi gün Kübra gitmek istemese de Şevki’nin kız kardeşi onları arayarak tedavinin yarım bırakılmaması gerektiğini, bunun çocuk oyuncağı olamadığını söyleyerek yine çağırır. Şevki yine aynı tedavi yöntemini uygulamaya yeltendiği sırada Osman içerde fazla uzun kalmalarından ve Kübra’nın gece söylediklerinden şüphelenir ve odaya girer, Şevki’yi gören Osman’ın gözü döner. Olayın haberini yapan Zeliha’nın da peşine düşen gözü dönmüş Kudret ve arkadaşları kızı kanal çıkışı önünü keserler. Zeliha hemen babasını arar. Hüsnü önderliğinde ekip kanal binasına baskın verir.

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