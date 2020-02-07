Arka Sokaklar Son Bölüm - 541. Bölüm izle - 7 Şubat 2020 Cuma

Adnan isimli iş adamı kayıptır. Karısı Arzu’dan bilgi alınır. Kadın Dursun isimli bir çalışanın tazminatsız işten kovulması üzerine sorun çıkardığını ve ondan şüphelendiklerini söyler. Dursun suçlamaları reddeder. Peki Adnan’ın başına ne gelmiştir?

Nevres'in düzenlediği bombalı eylem sonrası Arda kayıplara karışıyor ve ekip onu bulmak için harekete geçiyor! Arka Sokaklar yeni bölümüyle 7 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de! Nevres karısı ve kızının katilinin Tarık olduğunu öğrenmiştir. İntikam almaya yeminlidir. Nevres, İstanbul’un işlek meydanlarından birinde büyük bir patlama düzenler. Adamı Yahya, canlı bombayı patlamayı gerçekleştirir ve kaçar. Saldırıda yaralılar vardır. Patlamanın olduğu yerde tesadüfen Arda’da vardır. Ekip Arda’nın nerede olduğunu bilmez, bir süre de ulaşılamayınca meraklanırlar. Arda’yı aramaya başlarlar. Savcı Fahri, Nevres’in yakalanmaması sebebiyle Rıza Baba’ya büyük baskı yapar. Rıza bu başarısızlığı kendisine yediremez. İstifa etmek ister, Rıza Baba istifa edecek midir?

Mehmet, oğlu Kerem’e köpek sahiplenip, hediye etmiştir. Köpek kaçar ve Kerem köpeğini bulmak için internette videolarını gördüğü Beykoz’daki barınaklara gidip aramak ister. Mehmet’le birlikte yola koyulurlar. Mehmet, Selin’e haber verir. Selin aramaya gittikleri bölgenin fazlasıyla tehlikeli olduğunu ve tek başlarına gitmemeleri gerektiği konusunda uyarmaya çalışırken hat kesilir. Mesut ve Selin yola koyulur. Kerem, Mehmet’in yanından kaçıp ormanda kaybolur.

Tarık otelde Aslan’la kalmaya başlar. Tarık, Zeliha’nın TV'deki haberini görür. Tarık, sevgilisini fazlasıyla özlemiştir. Nadya otelde çalışan Alman bir hizmetliden istihbarat alır. Tarık durumu anlar ve kaçar. Aslan yakalanır. Tarık tam otelden kaçarken Zeliha’yı görür ve fren yapar. Zeliha şimdi ne yapacaktır?

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541. SON BÖLÜM TIKLA İZLE

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Arka Sokaklar 540. Bölüm Özet

Hüsnü ve Zeliha… İkisi de kurtulmuştur. Herkes rahat bir nefes alır. Ekip, Nevres’i elinden kaçırmıştır. Savcı Fahri, Rıza Baba’yı sıkıştırmaya başlamıştır bile. Eğer Nevres’i bir an önce bulmazlarsa, başları büyük derde girecektir.

Nevres, ailesinin katilinin Mesut olduğunu düşünüp intikam yemini ediyor! Arka Sokaklar yeni bölümüyle 31 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de! Tüm resimler

Ekibimiz, Nevres ve Baki’nin peşine düşmüştür. Mesut, Nevres’i kıstırdığını düşünür. Çatışma başlar. Ancak Tarık bir oyun oynar. Engin, Selin, Cemal, Ezgi ve Arda gelir desteğe gelir. Arabanın kapısını açtıklarında içeride Ayşe ve İkbal’in cesediyle karşılaşırlar. Mesut müthiş bir vicdan azabı içindedir. Kendini bir türlü bağışlayamaz. Nevres, ailesinin katilinin Mesut olduğunu düşünüp intikam yemini eder. Rıza Baba, Mesut’u korumak için onu güvenli eve alır. Selin, anne ile kızın öldürülmesiyle ilgili balistik raporunu araştırır. Bunu yapanın Mesut olduğuna ihtimal veremez.

Baki, Nadya’yı kaçırır. Nadya bu esnada çaktırmadan Engin’i arar. Engin, Nadya’yı kurtarmaya gelir. Nadya ciddi şekilde yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılır ve yoğun bakıma alınır.

Fatih isimli adam, önce minibüste yaşlı kadını gasp eder. Sonra girdiği mağazadan bir şeyler çalar. Ekibimiz olay yerine gelir. Zanlıyı araştırırlar. Adam cinayetten hüküm giyip açık cezaevinden kaçmıştır. Ceylan isimli genç kızı evine giderken kapı önünde öldürür. Ailesi perişan haldedir. Ekibimiz seri katil Fatih’in peşindedir.

Arka Sokaklar ödüle doymuyor!

Kanal D’nin 14. sezonu ile ekranda olan reyting rekortmeni fenomen dizisi Arka Sokaklar, "En Uzun Soluklu TV Dizisi" ödülünü aldı.

Her yıl düzenlenen ve çeşitli dallarda en iyilere verilen "Yılın Enleri Ödülleri", önceki gece sahiplerini buldu.

Özge Ulusoy’un sunuculuğunu yaptığı gecede Kanal D’nin 14. sezonu ile ekranda olan reyting rekortmeni fenomen dizisi Arka Sokaklar, "En Uzun Soluklu TV Dizisi" ödülünü aldı.

Ödülü Arka Sokaklar ekibi adına dizinin oyuncularından Oya Okar ve Merve Oflaz’ın yanı sıra dizinin yapım koordinatörü Semin Güneş Çolak aldı.

Ödülü Arka Sokaklar ailesi adına alan ünlü oyuncu Oya Okar "Bu ödülü Sayın Türker İnanoğlu ve tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Bunca yıldır bizi yalnız bırakmayan seyircimize de buradan teşekkür ediyorum." dedi.