Arka Sokaklar Son Bölüm - 539. Bölüm izle - 24 Ocak Cuma

Hüsnü'yü kurtarmaya çalışan ekibimiz Kurye'nin bombalı tuzağının içine düşüyor! Arka Sokaklar 539. Bölümü ile 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

Hüsnü’nün, Tarık tarafından kaçırılmasıyla hareketlenen merkezde Rıza, Engin’e sinirlenir. Zeliha ise, olup bitenden kendini sorumlu tutmaktadır. Mesut ise, Nevres’in sorgusundayken Hüsnü’nün kaçırıldığını öğrenir ve bunun üzerine Engin’le, Mesut arasında büyük bir kavga yaşanır. Tarık, Hüsnü’yü bırakmak için ekipten yüklü miktarda fidye istemiştir.

Araştırmalara devam eden ekip Servet adında birinin parmak izine ulaşır. Diğer tarafta, sözde muhabir olan Tarık’ın adamı Adem, Zeliha’ya babasını bulması konusunda yardım edecektir. Adem, Zeliha’yı kandırıp Ekber’e getirdiği sırada ekip kablocudan aldığı bilgiyle mekana baskın yapar. Tarık’ın isteği üzerine fidyeyi ona Zeliha verecektir. Zeliha parayı alıp babasını kurtarmaya geldiğinde ise, Tarık’ın dürbününden baba ve kızı görürüz…

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